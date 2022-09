Mbappé volta a recusar participar em ação publicitária da seleção francesa

O futebolista Kylian Mbappé recusou-se, novamente, a participar numa ação publicitária da Federação Francesa de Futebol com patrocinadores, pressionando para a alteração dos contratos dos direitos de imagem dos jogadores.

Repetindo o gesto de março, o avançado do Paris Saint-Germain garante que a sua recusa nada tem a ver com o montante do dinheiro que ganha com os patrocínios, uma vez que os doa a associações de caridade, mas sim com o facto de não querer estar ligado ao que representam certas marcas.

Entre estas, não deseja estar associado a empresas de 'fast food', nocivas para a saúde, nem de apostas, que podem desvirtuar a integridade do desporto.

"Mbappé e os seus representantes lamentam muito o facto de não ter sido possível chegarmos a um acordo", refere o jogador, em comunicado.

O desportista há muito que pede a reformulação do acordo assinado em 2017 quando se estreou na seleção -- comum a todos os colegas - e que prevê um pagamento de 25 mil euros por jogo, sendo que a federação pode vender a sua imagem aos patrocinadores.

"Esta decisão, obviamente, não põe em causa o seu total empenho e determinação em contribuir para o sucesso coletivo da seleção nacional nos importantes eventos desportivos que se avizinham", garantem os seus representantes.

Em resposta, a federação indica que até ao Mundial do Qatar deste ano não haverá alterações no modelo vigente.

Em termos de direitos de imagem, Mbappé está ligado a uma empresa de equipamentos desportivos, a uma de relógios e a outra de desenvolvimento de videojogos.