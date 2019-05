Médicos de Medicina Legal em greve a 26 e 27 de junho

Os médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) vão estar em greve nos dias 26 e 27 de junho, anunciaram hoje os dois sindicatos médicos que convocam conjuntamente a paralisação.

"Pela primeira vez, e por responsabilidade do Governo, é inevitável uma greve dos médicos do INMLCF, não desejada pelos sindicatos médicos, mas necessária para apelar ao bom senso negocial", referem o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) num comunicado conjunto para anunciar as datas da greve.

Na quarta-feira, o SIM já tinha indicado que os médicos avançariam este mês para uma greve de dois dias, tendo hoje sido divulgada a data concreta: 26 e 27 de junho.