Médicos do Centro desafiam Ministério da Saúde a publicar listas de espera

A Ordem dos Médicos do Centro (OMC) desafiou hoje o Ministério da Saúde a revelar publicamente as listas de espera dos hospitais da região, clamando por "uma real transparência" no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos baseia as suas reivindicações "nas graves falhas" que diz terem sido detetadas pelo Tribunal de Contas e pelo Grupo Técnico Independente no relatório Avaliação dos Sistemas de Gestão do Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde.

"Foram encontradas adulterações das listas de espera para consultas e usados indevidamente mecanismos para mudar datas de inscrição para cirurgias", denuncia a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que exorta o Ministério da Saúde a revelar qual é a verdadeira dimensão das listas de espera em cada um dos hospitais da região Centro.