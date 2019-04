Medina (PS) diz que lei das finanças locais não deu capacidade de investimento a juntas

Por Lusa | 19:59

O presidente da Câmara de Lisboa assinou hoje novos contratos de delegação de competências nas juntas de freguesia, argumentando que a lei das finanças locais não lhes deu "capacidade de investimento" proporcional à capacidade de operar no terreno.

"A reforma administrativa tem muitos méritos, que hoje estão a ser explorados no seu potencial, mas há um aspeto que a lei de finanças não resolveu: as juntas de freguesia têm hoje uma capacidade operativa grande, mas não têm uma capacidade de investimento proporcional aquilo que hoje é a sua capacidade de desenvolver ação no terreno", defendeu Fernando Medina.

O autarca socialista falava durante a celebração de contratos com as 24 juntas de freguesia da capital, no valor de 50 milhões de euros, perfazendo 85 milhões de euros transferidos no seu mandato como presidente da Câmara de Lisboa.