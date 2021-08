Melo Gouveia sobe ao 'top 10' em torneio de golfe na Dinamarca

O golfista português Ricardo Melo Gouveia ascendeu esta sexta-feira ao 'top-10' do Made in Esbjerg Challenge -- Presented by FREJA & TotalEnergies, que está a decorrer no traçado do Esbjerg Golfklub, onde Tomás Bessa também progrediu na classificação.

Melo Gouveia, que regressou à competição esta semana após ter conquistado o Italian Challenge, completou a terceira volta ao campo dinamarquês (Par 71) com 69 pancadas, duas abaixo do Par, depois de registar três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 6 e 18 contra apenas um 'bogey' (uma acima) no 12.

Com um agregado de 209 pancadas (69+71+69), quatro abaixo do Par, Ricardo Melo Gouveia, número quatro no 'ranking' do Challenge Tour, deixou o 16.º lugar e colocou-se a quatro 'shots' dos líderes, o escocês Ewen Ferguson e o francês Félix Mory.

Tomás Bessa, por sua vez, voltou a não perder nenhuma pancada para o campo e trepou igualmente no 'leaderboard', ocupando à partida para a derradeira volta o 28.º lugar, empatado com mais cinco jogadores.

Depois de anotar esta sexta-feira três 'birdies' (nos buracos 3, 6 e 14) e dois 'bogeys' (2 e 10), o campeão da PGA de Portugal, em 2020, apresentou um total de 213 'shots' (73+70+70).