Membros "desencantados" da Frelimo fundam novo partido

Antigos membros da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) criaram uma nova formação política, o Podemos, movidos pelo "desencanto" com o atual rumo do partido no poder, disse hoje à Lusa o presidente da nova organização.

"Queremos um rumo diferente do que esta Frelimo está a seguir. Ficámos desencantados, porque não era possível a mudança de rumo a partir de dentro da Frelimo", disse Albino Forquilha, presidente do Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), legalizado na terça-feira em Maputo.

Albino Forquilha acusou a Frelimo de não conseguir implementar uma política de inclusão económica, favorecendo a concentração de recursos em poucas pessoas, em prejuízo da justiça social.