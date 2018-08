Menina à espera de transplante surpreendida por Drake

Jovem publicou um vídeo a fazer o desafio “kiki” e desejou que o artista a visitasse.

14:48

Uma menina de 11 anos que aguarda por um transplante de coração foi surpreendida pelo famoso músico Drake.

Sofia Sanchez gravou e publicou um vídeo a fazer o novo desafio que está a tornar-se viral por toda a internet, o "kiki challenge", e dançou ao som da música de Drake, "In My Feelings".





A menina decidiu deixar um pedido especial a Drake: "Espero que me consigas visitar no Hospital Pediátrico de Lurie, porque eu adoro a tua música e tu és fantástico".

O vídeo que Sofia publicou no Youtube gerou milhares de interações e acabou mesmo por chegar ao artista.

Drake visitou a menina, falou com ela, tirou fotos e filmou os momentos em que lá esteve.







Uma das fotos acabou mesmo por ser publicada no Instagram do músico que disse que ele e Sofia falaram, entre outras coisas, de basquetebol e de Justin Bieber.