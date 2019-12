Enquanto os amigos jogam à apanhada no recreio da escola primária, Laurent Simons, de nove anos, desenha circuitos elétricos no laboratório da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda.



O pequeno génio está prestes a terminar o curso de Engenharia Elétrica, que completou no tempo recorde de nove meses, isto depois de ter ‘despachado’ o ensino primário, básico e secundário em menos de três anos. Um verdadeiro prodígio!