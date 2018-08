Atriz afirma que no verão “o sexo e o desejo ficam mais estimulados”.

Rita Ribeiro tem 63 anos e é atriz. Iniciou-se no teatro com o projeto ‘Gospell’ em 1975. Em 1989, recebeu o prémio Lucília Simões atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa, pela sua participação no espetáculo ‘What Happened to Madalena’. Na TV, já entrou nas novelas ‘Massa Fresca’ e ‘A Herdeira’, da TVI.– Este ano dentro porque adoro Portugal e não tenho tempo porque estou a ensaiar para uma peça de teatro.