Merkel critica "imagens vergonhosas" do incidente no Reichstag

A chanceler alemã criticou esta segunda-feira as "imagens vergonhosas" de manifestantes "anti-máscara" a tentarem entrarem à força no edifício do Reichstag, onde funciona o parlamento, no sábado, um "abuso do direito de manifestação", segundo Angela Merkel.

"Este fim de semana tivemos um exemplo do modo como se pode abusar da liberdade de manifestação", disse o porta-voz do governo, Steffen Seibert, a jornalistas, adiantando que "este direito à manifestação pacífica é, sem dúvida, uma conquista muito preciosa, mesmo em tempos de pandemia" do novo coronavírus.

"No entanto, este direito foi claramente violado este fim de semana", lamentou Seibert, falando "em nome do Governo e da chanceler" Angela Merkel.