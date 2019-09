Messi colocou Ronaldo em segundo mas CR7 não incluiu o argentino nos votos do FIFA The Best 2019

Como é habitual, a FIFA divulgou os votos dos selecionadores, capitães e jornalistas para o FIFA The Best. Desde logo, destaque para as escolhas dos três finalistas ao prémio de melhor futebolista do Mundo. Lionel Messi, o vencedor, deu o primeiro lugar a Sadio Mané, o segundo a Cristiano Ronaldo e o terceiro a De Jong; CR7 escolheu De Ligt, De Jong e Mbappé; Van Dijk preferiu Messi, Salah e Mané.Quanto aos selecionadores, Fernando Santos optou por Ronaldo, De Jong e De Ligt. Já Carlos Queiroz (Colômbia) avançou com Ronaldo, Messi e Salah.Refira-se, a título de curiosidade, que Neymar não recebeu qualquer voto.