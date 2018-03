Bebé nasceu na noite de sexta-feira.

Lionel Messi e a mulher Antonella Roccuzzo foram pais do terceiro filho na noite de sexta-feira.

De acordo com o jornal AS, o bebé, a quem o futebolista deu o nome de Ciro, nasceu no dia 9, levando a que Messi não viajasse com o Barcelona para Málaga, onde este sábado vai ter lugar o jogo às 19h45, a contar para a La Liga.

Messi e Antonella são pais também de Thiago, de cinco anos, e Mateo, de dois.