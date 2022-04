Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa vão fazer greve já nos próximos dias 14 de abril (quinta-feira) e 22 de abril (sexta-feira) entre as 5h e as 10h da manhã, "pelo que se prevê que o serviço de transporte seja afetado no período determinado por estas greves", afirma o sindicato em comunicado.

Nos dias 14 e 22 de abril, o serviço de transporte terá início a partir das 10h30.