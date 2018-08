México deteve 48 membros do Cartel de Jalisco Nova Geração

Por Lusa | 03:50

As autoridades mexicanas detiveram 48 membros do Cartel de Jalisco Nova Geração, um dos mais poderosos do México, em Chiapas, um estado do México que faz fronteira com a Guatemala, informou o Ministério Público daquele país na quinta-feira.

"Eles foram detidos quando se dirigiam para a Guatemala", disse o procurador do estado de Chiapas, Javier Lopez Gonzalez, durante uma conferência de imprensa.

Os 48 membros do Cartel de Jalisco Nova Geração foram detidos durante uma operação conjunta da polícia local, nacional e do exército mexicano.