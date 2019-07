MGM China com receitas superiores a 630 ME no segundo trimestre em Macau

A MGM China, que opera casinos em Macau, anunciou hoje receitas de 5,5 mil milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 631 milhões de euros) no segundo trimestre deste ano, mais 26% do que em igual período de 2018.

No total, as receitas nos primeiros seis meses do ano ascenderam a 11,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,3 mil milhões de euros), um aumento de 25% comparativamente ao primeiro semestre do ano passado, informou o grupo, em comunicado.

Em destaque estão os resultados do MGM Cotai, na faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane, a funcionar desde fevereiro do ano passado.