MGM e GVC assinam parceria de 171 milhões de euros para "liderar" apostas online nos EUA

Grupo justificou que esta nova parceria só foi possível devido à revogação, a 14 de maio, da Lei para a Proteção Desportiva Profissional e Amadora.

Por Lusa | 09:31

As operadoras de jogo MGM e GVC anunciaram esta segunda-feira uma parceria de 200 milhões de dólares (171,5 milhões de euros) para a criação de uma plataforma online com a qual pretendem "liderar" mercado de apostas norte-americano.



O grupo hoteleiro e operador de jogo MGM, com casinos em Macau, divulgou um comunicado no qual refere que esta plataforma tem potencial para chegar "a 15 Estados com uma população de 90 milhões de pessoas".



O grupo justificou que esta nova parceria só foi possível devido à revogação, a 14 de maio, da Lei para a Proteção Desportiva Profissional e Amadora (PASPA), por parte do Supremo Tribunal norte-americano.



A revogação desta lei, permite agora a cada um dos Estados definir a regulamentação do jogo.



A parceria com a GVC vai ajudar o MGM entrar num mercado muito competitivo e em crescendo.



A GVC é a maior empresa de jogos e apostas online do mundo que engloba várias marcas, como a bwin, Sportingbet e gamebookers.