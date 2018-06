Michel Temer é o Presidente mais impopular do Brasil desde 1985 - sondagem

Por Lusa | 16:20

Michel Temer é o Presidente do Brasil mais impopular desde o fim da ditadura militar, em 1985, com apenas três por cento de aprovação, segundo uma sondagem divulgada hoje em exclusivo pelo jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a sondagem da Datafolha, 82% dos inquiridos consideram negativo o exercício do atual Presidente do Brasil, considerando que o Governo de Michel Temer de mau a péssimo, tendo aumentado 12 pontos percentuais desde a última sondagem, em abril.

Nessa altura, a rejeição a Temer, Presidente desde 31 de agosto de 2016, situou-se em 70%, o que já o colocava como um dos chefes de Estado mais impopulares desde a redemocratização do Brasil, de acordo com a Datafolha.