Migrações: Eurodeputado do PCP vai pernoitar no 'Lifeline' em "situação dramática"

Por Lusa | 13:34

O eurodeputado do PCP João Pimenta Lopes deverá pernoitar hoje a bordo do 'Lifeline', outra embarcação com migrantes resgatados impedida de atracar em portos europeus, para "dar visibilidade a uma situação dramática".

Depois do Aquarius, o 'Lifeline' é a embarcação envolvida num "braço de ferro" entre os países europeus sobre a questão dos migrantes socorridos no Mediterrâneo.

O navio encontra-se neste momento ao largo da ilha de Malta e tem a bordo 239 pessoas, incluindo 14 mulheres e quatro bebés, que resgatou perto da costa da Líbia. Há vários dias que tenta obter sem sucesso autorização para desembarcar os migrantes.