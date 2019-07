Itália apreende barco após permitir desembarque de 41 migrantes

As autoridades italianas confiscaram este domingo, no porto de Lampedusa, uma embarcação de salvamento, depois de permitirem a retirada para terra dos 41 migrantes que transportava sem permissão do Governo italiano, resgatados na quinta-feira em águas internacionais do Mediterrâneo.

O pequeno veleiro Alex, da organização italiana Mediterranea, ignorou a política de portos fechados à imigração do ministro do Interior italiano Matteo Salvini e levou até à pequena ilha de Lampedusa 41 migrantes que salvou na quinta-feira no Mediterrâneo, em águas internacionais, em frente à Líbia.

A embarcação acedeu sem autorização a águas territoriais italianas a meio da tarde de sábado e atracou em Lampedusa, onde os migrantes passaram quase seis horas no convés, sem permissão de pisar terra até cerca da meia-noite.