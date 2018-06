Migrações: Navio Lifeline chegou ao porto de La Valeta

Por Lusa | 19:29

O barco da organização não-governamental alemã Lifeline, com cerca de 230 migrantes, chegou hoje ao porto maltês de La Valeta, depois de permanecer seis dias no Mediterrâneo à espera de uma autorização de desembarque num porto europeu.

A embarcação chegou lentamente ao porto da capital de Malta e os migrantes, conforme mostravam os meios locais, estavam concentrados no convés, após passarem seis dias no mar, depois do seu resgate, pela recusa de Itália e Malta em os acolher.

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, anunciou hoje que iria permitir ao barco o acesso ao porto, depois de ter alcançado um acordo para repartir os refugiados por oito Estado da União Europeia, entre os quais Portugal.