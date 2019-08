Migrações: Plano Nacional sistematiza políticas e "responsabiliza Governo" - MNE

O recém-aprovado plano nacional para a área das migrações é um documento que sistematiza políticas, envolve quase todas as tutelas e aponta a execução da generalidade das medidas para finais de 2020, indicou o chefe da diplomacia portuguesa.

Da agilização do processo de atribuição de vistos à segurança de fronteiras, passando também pela cooperação com países de origem e trânsito dos fluxos migratórios no combate ao tráfico de seres humanos, pelo reagrupamento familiar ou por incentivos à diáspora, são várias as áreas abrangidas pelas mais de 90 medidas que compõem o plano que pretende aplicar em Portugal os princípios inscritos no Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM, na sigla em inglês), o primeiro mecanismo internacional deste género que foi promovido, negociado e aprovado, em finais de 2018, sob os auspícios das Nações Unidas.

Cerca de uma semana depois da aprovação em Conselho de Ministros do Plano Nacional de Implementação, que entrará em vigor após publicação em Diário da República, Augusto Santos Silva explicou à Lusa alguns aspetos do documento, referindo que este tem por base "um trabalho de recolha sistemática de contributos" junto dos diferentes organismos e serviços da administração pública central.