Migrantes de navio Alan Kurdi podem chegar a Portugal dentro de "duas semanas a um mês" - MAI

Por Lusa | 17:11

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, estimou hoje que os dez migrantes que Portugal se disponibilizou a acolher dos 64 resgatados pelo navio humanitário Alan Kurdi possam chegar ao país dentro de "duas semanas a um mês".

À margem da V Cimeira Portugal-Cabo Verde, que hoje se realizou em Lisboa, Eduardo Cabrita foi questionado sobre a disponibilidade manifestada por Portugal para acolher alguns dos migrantes do navio que está há mais de uma semana ao largo de Malta.

"Esta é mais uma participação de Portugal numa solução 'ad hoc' relativamente a situações de embarcações no Mediterrâneo à deriva. Portugal mais uma vez participa no que temos designado por coligações da boa vontade, neste caso com Alemanha, França e Luxemburgo", realçou o ministro.