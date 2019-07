Migrantes ilegais detidos na fronteira com México diminuíram 28% em junho

O número de migrantes detidos nos Estados Unidos depois de cruzarem ilegalmente a fronteira com o México caiu de 28% em junho, em relação ao mês anterior, informou terça-feira o Departamento de Segurança Interna norte-americano.

Pouco mais de 104.000 detenções ocorreram no mês passado, menos 40.000 do que em maio.

As autoridades norte-americanas atribuem esta diminuição devido aos "esforços conjuntos" da administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, juntamente com El Salvador, Guatemala e Honduras, países onde são provenientes a maioria dos migrantes.