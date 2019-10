Miguel Oliveira não recupera e falha corrida de MotoGP na Austrália

Miguel Oliveira (KTM) vai falhar o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, devido a uma lesão na mão, disse hoje à Lusa fonte da equipa Tech3, pela qual o piloto português compete no Mundial de motociclismo de velocidade.

"O Miguel não vai correr", confirmou a assessoria de imprensa da equipa do francês Hervé Poncharal, explicando que "a lesão na mão não apresenta melhorias".

Em dúvida está também a participação do piloto de Almada na próxima ronda do Mundial, o Grande Prémio da Malásia, em Sepang, dentro de uma semana, penúltima prova do campeonato.