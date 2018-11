Miguel Oliveira parte em sétimo para o GP da Malásia de Moto2

Por Lusa | 07:35

O piloto português Miguel Oliveira garantiu hoje o sétimo lugar da grelha de partida para o Grande Prémio da Malásia de Moto2, logo atrás do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia.

O corredor da KTM fez a sua melhor volta em 2.06,617 minutos, 0,988 segundos mais lento do que o autor da pole position, o espanhol Álex Márquez, em Kalex. O irmão mais novo do campeão mundial de MotoGP, Marc Márquez, ainda sofreu uma queda antes do final da sessão, sem consequências físicas para o piloto.

Numa sessão de qualificação marcada pela ameaça de chuva, o piloto português marcou o seu melhor tempo logo à terceira tentativa de um total de 11, nas três vezes em que saiu para a pista.