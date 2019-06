Miguel Oliveira somou mais três pontos no Mundial de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) somou hoje mais três pontos no Mundial de MotoGP, ao terminar no 13.º lugar a oitava prova da temporada, disputada no circuito de Assen, na Holanda.

Oliveira gastou mais 34,181 do que o vencedor do GP da Holanda, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que cumpriu as 26 voltas em 40.55,415 minutos, batendo o compatriota Marc Márquez (Honda) por 4,854 segundos.

Com este resultado, Miguel Oliveira mantém o 17.º lugar do campeonato, com 15 pontos, mas agora a apenas um do 16.º, o francês Johann Zarco (KTM), que hoje desistiu com problemas mecânicos.