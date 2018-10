MIke Pompeo parte rumo a Pyongyang para acelerar cimeira entre Kim e Trump

Por Lusa | 03:19

O secretário de Estado norte-americano partiu hoje de Tóquio rumo a Pyongyang para se encontrar com o líder norte-coreano, com o objetivo de acelerar as condições para uma segunda cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-Un.

"Próxima paragem Pyongyang, para me encontrar o Presidente Kim e continuar o nosso trabalho" e honrar "os compromissos" feitos pelos líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, escreveu Mike Pompeo, na sua conta oficial da rede social Twitter.

O responsável norte-americano esteve, desde sábado, em Tóquio, no início da visita de três dias à Ásia. Depois de Pyongyang, segue para a Coreia do Sul e China.