Milhares de australianos interpõem ação coletiva contra contaminação de bases militares

Milhares de cidadãos australianos vão interpor uma ação coletiva contra a contaminação de solos e águas subterrâneas decorrente do uso de produtos químicos em pelo menos oito bases militares do país.

A ação, que vai reunir cerca de 40 mil pessoas, vai dar entrada num tribunal federal antes do final do ano, disse o porta-voz do escritório de advogados responsável pelo processo.

Entre 1970 e 2000, em mais de 20 bases militares em todo o país, oito das quais são alvo da ação, foram utilizados produtos com ácido perfluorooctanóico (PFAS), já ligado a cancro do fígado, doenças renais e outros problemas de desenvolvimento.