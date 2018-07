Milhares de pessoas manifestam apoio a Daniel Ortega em Manágua

Por Lusa | 03:25

Milhares de pessoas manifestaram-se no sábado, em Manágua, para apoiar o Presidente da Nicarágua e exigir justiça para as vítimas da crise, que o país atravessa há mais de três meses.

Ao mesmo tempo, decorria uma outra manifestação em solidariedade com os bispos da Conferência Episcopal da Nicarágua, mediadores do diálogo, através do qual se pretende ultrapassar a crise. Nesta marcha, os participantes reclamaram a demissão de Daniel Ortega.

"Embora te doa! Embora te doa! O comandante aqui fica. Daniel, Daniel, o povo está contigo", cantavam os sandinistas, na maioria funcionários públicos e das forças policiais.