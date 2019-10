Milhares de pessoas voltam às ruas no Haiti para exigir renúncia do Presidente

Milhares de pessoas voltaram na terça-feira às ruas da capital do Haiti, Port-au-Prince, para exigir a renúncia do Presidente do país, Jovenel Moisei, a dias de uma mobilização nacional convocada por líderes da oposição.

O protesto reuniu, sobretudo, residentes da favela de Cité-Soleil, onde é notória a falta de infraestruturas e serviços básicos.

De acordo com jornalistas da agência Efe, várias pessoas ficaram feridas na sequência da repressão da Polícia, que tentava impedir os manifestantes de chegarem à praça Champ de Mars, nos arredores do Palácio Nacional.