Milhares em Toronto em vigília pelas vítimas de massacre em sinagoga nos EUA

Por Lusa | 05:29

Milhares de pessoas concentraram-se na segunda-feira em Toronto, no Canadá, numa vigília de solidariedade para com as vítimas do massacre de sábado numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que resultou na morte de 11 pessoas.

"Tenho encontrado muitos canadianos que se sentem frustrados pois não há nada que possam fazer. Esta época lembra-lhes a década de 30 na Polónia e na antiga Checoslováquia. Na altura, Hitler começou a ter a sua ascensão", disse à agência Lusa Richard Ilomaki, um dos participantes na vigília.

"É um momento muito díficil porque vários dos meus familiares combaterem o fascismo em Espanha. Quando o meu tio veio para o Canadá, chegou com ferimentos causados pelos fascistas de Franco", contou.