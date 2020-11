Milhares manifestam-se no centro de Banguecoque após protesto fazer 55 feridos

Milhares de manifestantes pró-democracia reuniram-se esta quarta-feira no centro de Banguecoque, um dia depois de um protesto diante do parlamento ter provocado 55 feridos, incluindo seis com ferimentos de bala.

O protesto de terça-feira foi realizado para encorajar os legisladores a aprovar uma proposta que levaria a uma mudança constitucional substantiva, incluindo medidas para limitar o poder da monarquia.

Os manifestantes reuniram-se esta quarta-feira pacificamente num grande cruzamento e, mais tarde, do lado de fora da sede da polícia nacional, que tinha os seus portões protegidos com arame farpado e a polícia antimotim.