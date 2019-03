Militante do PCP Casanova recusou 12.000 euros e insiste ser reintegrado funcionário

Por Lusa | 20:14

O militante e ex-funcionário do PCP Miguel Casanova recusou uma indemnização de 12.000 euros, insistindo na sua reintegração no partido, com funções políticas, na ação que interpôs em tribunal para impugnar um despedimento que considera ilegal.

As alegações finais do processo 21635/18.0T8LSB, que decorre no Tribunal do Trabalho de Lisboa, estão marcadas para sexta-feira, pelas 15:00, após a audição de cerca de duas dezenas de testemunhas, tanto de acusação como de defesa, nas últimas semanas.

Depois das alegações finais, a juíza terá um prazo de 20 dias para produzir a sentença, que poderá ainda ter recurso para o Tribunal da Relação.