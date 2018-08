Militares israelitas matam um palestiniano e ferem 90 num protesto em Gaza

Por Lusa | 20:51

O Hamas, que governa a Faixa de Gaza, liderou hoje milhares de pessoas em mais um protesto na fronteira com Israel, durante o qual foi morto por militares israelitas um palestiniano com 25 anos e foram feridas 90 pessoas .

Este foi o mais recente de uma série de protestos ao longo da fronteira, que tem entre os seus objetivos o de romper o bloqueio ao território palestiniano, que já dura há 11 anos.

O protesto de hoje teve a presença de vários líderes do Hamas, que vivem no exílio, entrados no território na quinta-feira, para reuniões com a comissão política do grupo.