Militares portugueses ajudam a evitar que Iraque seja "exportador de terrorismo" - Ministro

O ministro da Defesa Nacional despediu-se hoje da 10.ª Força Nacional Destacada, composta por 30 militares, que partiram para o Iraque para dar formação às Forças Armadas locais e evitar que o país seja "exportador de terrorismo".

"O Iraque tem sido ao longo dos anos uma fonte de grande instabilidade, mas através desta missão "Inherent Resolve", onde participam militares portugueses, tem sido possível dar a formação necessária para que as forças de segurança tomem conta do seu próprio país e evitem que venha a ser exportador de terrorismo, como tem sido noutros momentos", referiu João Gomes Cravinho.

O governante falava aos jornalistas na Base Aérea n.º 6, no Montijo, no distrito de Setúbal, naquele que foi o último contingente militar em que participou enquanto líder do Ministério da Defesa Nacional, reconhecendo o "esforço e sacrifício" dos militares que estarão seis meses em missão.