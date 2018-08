Ministério da Saúde apenas integra precários dos hospitais do Oeste com 12.º ano - ACSS

Por Lusa | 20:35

O Ministério da Saúde vai integrar apenas os assistentes técnicos precários do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) que tenham no mínimo o 12º ano como é exigido para a carreira, esclareceu hoje a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

O esclarecimento da ACSS surge depois de o Bloco de Esquerda (BE) ter questionado o Governo sobre a situação dos trabalhadores precários do CHO.

Em junho, o BE alertou que, dos 170 precários do CHO candidatos ao Programa de Regularização dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), só uma dezena de candidatos, a desempenhar funções e assistentes técnicos, viram aprovada a sua candidatura pela Comissão de Avaliação Bipartida da Saúde.