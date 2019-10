Ministério nega "situação anómala" de alunos ainda sem professores

Milhares de alunos continuam sem professores um mês depois de as aulas terem começado e o Ministério da Educação diz não ter sido informado de qualquer "situação anómala ou de uma falta sistémica de docentes".

Ainda existem mais de mil horários nas escolas sem professores atribuídos, o que significa cerca de duas mil turmas sem docente, segundo um levantamento feito pelo blogue do professor Arlindo Ferreira, especialista em estatísticas da educação, que teve por base os resultados dos concursos de contratação de escola.

Um mês depois do arranque do ano letivo, há milhares de alunos que continuam sem ter aulas a uma determinada disciplina ou a mais do que uma, à semelhança do que já aconteceu no passado.