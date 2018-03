Ministério Público acusa marroquino de pertencer a organização terrorista internacional

Por Lusa | 15:11

O Ministério Público deduziu acusação contra um marroquino detido na prisão de Monsanto, em Lisboa, suspeito de pertencer a uma organização terrorista internacional, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em comunicado, a PGR adianta que o marroquino é acusado de um crime de adesão a organização terrorista internacional, outro de falsificação com vista ao terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.

A PGR adianta que o marroquino, que em Portugal radicalizava e recrutava jovens marroquinos para a organização terrorista Estado Islâmico, está ainda acusado de um crime de recrutamento para terrorismo e outro de financiamento do terrorismo.