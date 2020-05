Ministério Público acusa mulher de matar companheiro à facada em Odivelas

O Ministério Público (MP) acusou uma mulher de matar à facada o companheiro, em janeiro deste ano, no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, na sequência de uma discussão originada por ciúmes da vítima.

O despacho de acusação do MP, a que a agência Lusa teve acesso esta quarta-feira, diz que em meados de dezembro de 2019, Simara da Silva Santos, de 32 anos, e Flávio Machado da Silva, com 39 anos, ambos de nacionalidade brasileira, iniciaram uma relação conjugal e passaram a residir na casa da vítima, no concelho de Odivelas.

Em 19 de janeiro deste ano, os dois permaneceram em casa até cerca das 16h30, hora a que saíram para frequentar, com amigos, um café e um bar, onde consumiram bebidas alcoólicas.