Ministério Público angolano mantém acusação e pede condenação para todos os réus do CNC

O Ministério Público manteve hoje a acusação e pediu a condenação dos cinco réus julgados pelo suposto desvio de 455,8 milhões de euros do Conselho Nacional de Carregadores (CNC), enquanto a defesa quer absolvição por falta de provas.

A 24ª sessão do julgamento iniciado a 31 de maio deste ano - em que são réus Augusto Tomás, à data dos factos ministro dos Transportes de Angola, que tinha a tutela do CNC; Isabel Bragança, diretora adjunta financeira do CNC; Manuel Paulo, antigo diretor-geral do CNC; Rui Moita e Eurico da Silva - foi hoje dedicada às alegações finais.

Nas suas alegações, o Ministério Público referiu que pela prova produzida, quer em sede de instrução preparatória quer nas várias sessões de julgamento, "dúvidas não restam de que os réus cometeram os crimes de que vêm acusados".