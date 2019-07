Ministra da Cultura diz que está restabelecida relação de confiança com companhias

A ministra da Cultura disse hoje que está restabelecida a relação de confiança entre Governo e companhias de teatro, explicando que o "sinal importante" foi a abertura dos concursos em março, dando para planear e programar a temporada de 2020.

"Pela primeira vez em muitos anos, os resultados vão sair e vão ser conhecidos pelas estruturas bastante antes de iniciar um novo ano e, portanto, acho que há condições para agora respirarmos todos diferente", declarou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa visita realizada hoje ao Seiva Trupe-Teatro Vivo, companhia do Porto, que em 2018 não conseguiu receber apoio financeiro, no âmbito dos concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes.

Questionada pelos jornalistas sobre a relação atual com as companhias de teatro, Graça Fonseca disse que foi possível "restabelecer confiança" e que "foi possível durante o ano de 2019 resolver os problemas que existiam do anterior concurso, como o caso da Seiva Trupe, que é um dos casos mais emblemáticos", acrescentou.