Ministra da Cultura quer mobilizar todo o país no "impacto transformador das artes"

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, defendeu hoje a necessidade de mobilizar todo o país "no impacto transformador" que o Plano Nacional das Artes (PNA) irá possibilitar, sobretudo nas escolas, nas famílias e nas comunidades.

A ministra da Cultura e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, falavam aos jornalistas no final da apresentação do PNA, nos Estúdios Victor Cordon, em Lisboa, após a apresentação da estratégia e das medidas propostas pela equipa do comissário, Paulo Pires do Vale.

"Se queremos potenciar ao máximo o impacto transformador das artes, precisamos de todos os professores, artistas, alunos, empresas, autarquias... envolver de alto a baixo as organizações", salientou a ministra.