Ministra da Justiça diz que povo angolano está expectante com mudanças políticas

Por Lusa | 17:06

A ministra da Justiça portuguesa espera encontrar o povo angolano em clima de euforia e com uma grande expectativa no processo de mudança política que se iniciou com o Presidente João Lourenço.

"Percebo que há uma grande euforia, as pessoas têm sempre uma grande expectativa no processo de mudança que ocorreu e é isso que eu espero encontrar", disse Francisca Van Dunem, em entrevista à agência Lusa, antes da sua deslocação a Angola entre 16 e 18 de abril.

"Quando se verificam mudanças, em que há na aparência um corte com a linha anterior, as pessoas geram expectativas de que haja um novo rumo e um rumo diferente, mas compete aos angolanos fazerem a avaliação sobre aquilo que está a acontecer e saber as expectativas que o presente lhes dá quanto ao futuro", afirmou Francisca Van Dunem, que nasceu há 63 anos em Angola e que não visita o país há cinco.