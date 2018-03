Ministra do Mar assegura que não faltam lanchas para pilotos no Porto de Lisboa

Por Lusa | 18:28

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, garantiu hoje, no parlamento, que não faltam lanchas no Porto de Lisboa, após manifestações de preocupação do setor, e disse que por vezes não são usadas devido às condições atmosféricas.

"Não há falta de lanchas para os pilotos no Porto de Lisboa. Por vezes há é condições atmosféricas que não permitem a sua utilização", afirmou a governante, que falava numa audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Nessas situações, "não se pode exigir a ninguém e a nenhuma classe profissional que não exerça a sua profissão em condições de segurança", salientou a ministra do Mar.