Ministra do Mar rejeita críticas do Tribunal de Contas à execução do Mar2020

Por Lusa | 18:09

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, rejeitou hoje no parlamento as críticas feitas à execução do programa operacional Mar2020 num relatório do Tribunal de Contas (TC).

Em audição na Comissão de Agricultura e Mar, a governante disse que "não se confirmam os receios apontados pelo Tribunal de Contas da perda de financiamento comunitário, quando na auditoria analisa os dados relativos ao final de 2017, desconsiderando as evidências mais recentes de cumprimento das metas intermédias".

Na sua apresentação inicial, Ana Paula Vitorino garantiu que a "31 de março de 2019 a taxa de pagamentos do programa Mar2020 era de 29,2%, já tendo sido liquidados 137,5 milhões de euros aos beneficiários finais".