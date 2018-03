Ministro cabo-verdiano diz que passou ações há cinco anos, mas em 2016 ainda se declarou titular

Por Lusa | 01:34

O ministro das Finanças de Cabo Verde disse na terça-feira que passou há cinco anos as ações que tinha na Tecnicil Indústria para a companheira, mas na declaração apresentada no Tribunal Constitucional relativa a 2016 ainda constava como titular.

O ministro das Finanças e também vice-primeiro ministro, Olavo Correia, está a ser acusado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na oposição, de favorecimento à empresa, nomeadamente através do aumento das taxas alfandegárias para os laticínios e sumos de frutas no âmbito do Orçamento do Estado.

Na origem das acusações de favorecimento está o facto de, coincidindo com o aumento dos direitos de importação dos laticínios, ter surgido no mercado cabo-verdiano uma nova marca de leite e sumos produzida pela Tecnicil Indústria, da qual Olavo Correia foi administrador até ir para o Governo.