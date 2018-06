Ministro da Cultura manifesta pesar pela morte de Afonso Cautela

Por Lusa | 12:57

O ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, manifestou hoje pesar pela morte do jornalista e poeta Afonso Cautela, que morreu na sexta-feira, em Lisboa, aos 85 anos.

Numa nota enviada às redações, o ministro salienta que Afonso Cautela foi jornalista na República (1965-1968), O Século (1972-1977) e A Capital (1982-1996), onde assinou a "Crónica do Planeta", e que sua obra poética começou a ser reunida no ano passado no título a "Lama e Alvorada".

"Homem das Letras, Afonso Cautela conjugou com esse traço fortes preocupações ecológicas, tendo fundado, em 1974, o Movimento Ecológico Português. A defesa do Ambiente inspirou vários dos seus textos e, enquanto jornalista, acreditou sempre que a liberdade crítica nos enriquece a todos", lê-se na nota.