Ministro da Defesa acompanha situação de militar ferido em acidente na República Centro-Africana

O ministro da Defesa Nacional está a acompanhar a situação clínica do militar português que ficou hoje gravemente ferido num acidente rodoviário na República Centro-Africana (RCA).

"O ministro da Defesa Nacional recebeu com grande preocupação a notícia do acidente do soldado português do Exército da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro", lê-se numa nota do Ministério.

No comunicado é ainda referido que "assim que tomou conhecimento [do acidente], o ministro da Defesa Nacional contactou telefonicamente Marco Serronha, 2.º comandante da força MINUSCA, a quem transmitiu palavras de amizade e de solidariedade à Força de Nacional Destacada".