Ministro da Defesa admite presença de militares na RCA por "mais alguns anos"

O ministro da Defesa Nacional adiantou hoje que a presença dos militares portugueses deverá manter-se por "mais alguns anos" na República Centro-Africana, para apoiar o processo de estabilização e consolidação das Forças Armadas daquele país.

"Não estaremos seguramente muito e muitos anos na República Centro-Africana (RCA), mas precisamos de apoiar a RCA durante este processo de estabilização e consolidação das suas forças armadas. A minha expetativa é que teremos ainda a presença portuguesa na RCA durante mais alguns anos", disse aos jornalistas João Gomes Cravinho, no final de uma reunião com a ministra da Defesa e da Reconstituição do Exército da República Centro-Africana, Marie-Noëlle Koyara.

O ministro da Defesa Nacional sublinhou que a presença dos militares portugueses naquele país vai fazer "a diferença para que a RCA possa corresponder plenamente às suas próprias necessidades com Forças Armadas sólidas, bem formadas e capazes de garantir a soberania do país".