Ministro da Justiça japonês demite-se, segunda 'baixa' no Governo em menos de uma semana

O ministro da Justiça japonês renunciou hoje ao cargo, dias depois de terem sido noticiadas alegadas irregularidades eleitorais cometidas pela sua mulher, elevando para duas as 'baixas' no Governo de Shinzo Abe em menos de uma semana.

A saída de Katsuyuki Kawai acontece depois de, na semana passada, o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Isshu Sugawara, ter anunciado a demissão devido a denúncias sobre supostas doações irregulares.

Hoje, ao apresentar a demissão, o responsável pela pasta da Justiça negou as acusações que pendem sobre a mulher, atribuindo a renúncia ao impacto que o escândalo teria na confiança pública e no próprio funcionamento do gabinete.